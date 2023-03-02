В Хабаровском крае разъяренный водитель вышвырнул старушку из автобуса В Комсомольске-на-Амуре водитель автобуса выкинул из салона бабушку из-за неприятного запаха

Водитель в Комсомольске-на-Амуре вышвырнул из салона автобуса бабушку из-за того, что от нее неприятно пахло, сообщает телеканал РЕН ТВ. Рядом с гневным водителем находилась кондуктор, которая стояла и молча наблюдала за происходящем. В Сети появилось видео инцидента. Прокуратура начала расследование.

На видео показано, как водитель хватает за голову и толкает пожилую женщину, в результате чего та падает на пол. Рукоприкладство водителя сопровождалось обилием матерных слов и криками.

Пенсионерка встала и снова село на свое место, после этого он сделал то же самое, и не дожидаясь пока бабушка встанет взял ее за шкирку и вместе с ее сумками выкинул из транспортного средства.

В городской администрации сообщили, что водитель и кондуктор уволены. Перевозчик принес пенсионерке извинения, подарил продуктовый набор и наградил бессрочным правом ездить на этом маршруте бесплатно.

В июне прошлого года в правоохранительные органы Омска обратилась местная жительница, которая заявила, что во время поездки на такси ее избил водитель и выгнал с пятимесячным ребенком из салона автомобиля. Со слов пострадавшей, водитель ударил ее в левое ухо и схватил за волосы, после чего выкинул из машины, а следом ребенка.