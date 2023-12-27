Водитель выкинул девушку из маршрутки в Подмосковье и попал на видео

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Водитель маршрутного такси силой выставил девушку из салона транспортного средства, ему не понравилось, что она вместе с подругой громко смеялась, сообщает «Звезда». На опубликованном в Сети видео видно, как он силой тащит пассажирку к двери после чего выкидывает на улицу.

После этого оператор подошел к выходу и зафиксировал на видео, как девушка лежит на снегу и не двигается. Весь процесс сопровождался нецензурной лексикой. При этом присутствовавшие в транспорте пассажиры не пытались остановить происходящее.

В ноябре водитель такси в Магнитогорске высадил несовершеннолетнего мальчика из машины на мороз, поскольку ребенок не отряхнул ноги от снега, когда сел в автомобиль. Мать ребенка сообщила, что за несостоявшуюся поездку списались деньги.

До этого кондуктор высадила из автобуса в метель саратовскую школьницу, заставив ее трижды оплатить проезд. Девочка прикладывала банковскую карту к терминалу, но оплата не проходила, потом выяснилось, что деньги списались три раза. По словам матери школьницы, кондуктор поступила противозаконно, высадив ребенка из общественного транспорта.