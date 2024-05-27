Водитель высадил на трассе школьницу без денег и с разрядившимся телефоном СК проверит водителя, высадившего на трассе школьницу из автобуса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Управление СК в Кемеровской области проводит доследственную проверку, после того, как водитель междугороднего автобуса «Междуреченск-Новокузнецк» отказался принимать оплату за проезд по карте и высадил школьницу на трассе из-за отсутствия у нее наличных средств, сообщили в пресс-служба регионального СУСК. Там уточнили, что девочка осталась одна на остановке с разряженным телефоном. При этом автобусный рейс, с которого ее выгнали, был в этот день последним.

По данному факту <...> незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), — говорится в сообщении.

В Саратове ранее кондуктор высадила из автобуса в метель школьницу, заставив ее трижды оплатить проезд. Девочка прикладывала банковскую карту к терминалу, но оплата не проходила. Потом выяснилось, что деньги списались несколько раза.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин считает, что штрафы за высадку детей из транспорта следует увеличить. Он отметил, что нынешняя мера несопоставима с тем, какие трагические последствия могут произойти в случае высадки несовершеннолетнего.