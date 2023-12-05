Водитель врезался в лося в Ленобласти и погиб

Фото: t.me/spb_police78

Водитель автомобиля погиб после столкновения с лосем в Ленинградской области, сообщает региональное управление МВД. Отмечается, что находившийся с ним в салоне пассажир серьезно пострадал. Правоохранители начали проверку.

Инцидент произошел вечером 5 декабря на 38-м километре автодороги «Подъездной путь к морскому торговому порту Усть-Луга». Машина KIA влетела в перебегавшего дорогу лося. В результате 30-летний водитель скончался на месте, его пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии. Животное столкновения также не пережило.

Ранее при столкновении легкового автомобиля с лосем на въезде в город Нижнекамск погибли мужчина и ребенок. Инцидент произошел вечером 14 октября неподалеку от промышленной зоны. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля сбил лося, что привело к трагической аварии.

В результате происшествия погиб 38-летний мужчина и 11-летний мальчик, находившиеся в автомобиле. Еще двое детей были доставлены в больницу. Все пострадавшие и погибшие оказались жителями города Набережные Челны.

До этого в Удмуртии двое полицейских на служебной машине врезались в лося на дороге. После столкновения машина съехала в кювет. Находившийся за рулем 32-летний лейтенант полиции получил сотрясение мозга и рваные раны лица, его 25-летний коллега сломал нос. Лось погиб на месте.