Водитель катал сбитого подростка по селу под Котласом, чтобы скрыть ДТП «112»: под Котласом задержали пьяного водителя, сбившего подростка на мотоцикле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что в поселке Вычегодский под городом Котласом Архангельской области пьяный водитель сбил подростка на мотоцикле, оттащил его за заднее сидение своего Chevrolet и катался с ним по городу, пытаясь замести следы ДТП. По данным канала, нарушителя вовремя задержали сотрудники полиции. На автомобилиста составили два административных протокола и завели уголовное дело.

Авария произошла на пересечении улиц Театральной и Ленина. Как пишет SHOT, пьяный водитель Chevrolet не заметил мотоциклиста и сбил его на высокой скорости. По данным канала, пострадавшим оказался 15-летний ученик девятого класса. Уточняется, что юноша получил тяжелые травмы: сотрясение мозга, ушиб грудной клетки с повреждением легкого, пневмоторакс, ушиб височной области, а также многочисленные ссадины и синяки.

Вместо того чтобы оказать подростку первую помощь, нарушитель затащил его в автомобиль и стал наматывать круги, пока его не остановили сотрудники полиции. Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения — алкотестер показал 1,032 промилле. Вскоре мужчину задержали и составили на него два административных протокола за пьяное вождение. Также сотрудники правоохранительных органов инициировали в его отношении уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Ранее сообщалось, что сразу три уголовных дела возбудили в отношении пьяного отца, бросившего двух дочерей на месте ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе. Авария произошла 15 сентября на трассе Урай — поселок Половинка. Как уточняет Mash Ural, девочки остались на месте ДТП с сотрясением мозга и серьезными переломами.