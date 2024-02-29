Водитель ВАЗа на большой скорости въехал в толпу подростков Водитель ВАЗ-2114 на большой скорости сбил двух подростков в Усть-Абакане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Усть-Абакане водитель ВАЗ-2114 на большой скорости въехал в группу подростков, находившихся на прилегающей территории местного колледжа, передает портал 19rusinfo.ru. По его данным, машина сбила двух студентов 16 и 17 лет, остальные успели увернуться.

Предварительно, за рулем находился мужчина 1981 года рождения, который не справился с управлением на скользкой колее. После наезда на подростков, автомобиль врезался в металлический забор. У одного из пострадавших студентов диагностировали перелом позвонка и ушибы, у другого — перелом руки. Сам водитель получил ссадины. Медицинское освидетельствование показало, что автомобилист был трезв. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства ДТП.

Ранее в Москве заключили под стражу водителя Citroen, ставшего виновником ДТП, в результате которого погиб человек. Авария произошла на внутренней стороне 26-го километра МКАД, после развязки с Каширским шоссе, где столкнулись три автомобиля. По результатам медосвидетельствования установили, что водитель Citroen управлял машиной в состоянии наркотического опьянения.

Мужчине предъявили обвинение по уголовной статье о нарушении правил движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека по неосторожности. Виновнику аварии может грозить до 12 лет лишения свободы.