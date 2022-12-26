Водитель в Петербурге сбил двух пешеходов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Санкт-Петербурге водитель сбил двух пешеходов на переходе на пересечении 26-й линии и Большого проспекта Васильевского острова, сообщает телеканал РЕН ТВ. На опубликованных кадрах видно, как водитель красного авто въехал в пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Водитель снес двух пешеходов на переходе в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на пересечении 26-й линии и Большого проспекта Васильевского острова, — сказано в публикации.

Информация о состоянии пострадавших в настоящее время отсутствует.

Ранее в Ростове-на-Дону пьяный водитель протаранил сразу 12 автомобилей, пытаясь припарковаться во дворе дома. Очевидцы рассказали, что инцидент произошел около двух часов дня и предположили, что мужчина был пьян. Припаркованные автомобили получили достаточно серьезные повреждения. У одного из владельцев пострадавшей машины не открывается капот и вытекает тосол, у других — вмятины на крыльях и дверях.

В Бурятии пьяный водитель «Тойоты» ранее не справился с управлением, врезался в препятствие, перевернулся и проскользил на крыше своего авто мимо поста ДПС, после чего машина загорелась. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения.