Водитель врезался в отбойник на КАД при попытке увернуться от чужой детали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге легковушка врезалась в отбойник на участке КАД между Дачным проспектом и Таллинским шоссе, сообщили «Фонтанке» в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Опубликовано видео, на котором видно, как автомобиль занесло, когда водитель пытался увернуться от детали, отлетевшей от другой машины.

Авария произошла на КАД около 08:40 мск. ДТП случилось на 77-м км внутреннего кольца. Сведений о пострадавших не поступало.

По данным Telegram-канала «Мегаполис», водитель пытался увернуться от колпака, отлетевшего от колеса другой машины. В результате он врезался в барьерное ограждение.

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