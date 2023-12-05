Водитель троллейбуса не стал откидывать пандус инвалиду в Новосибирске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новосибирске водитель троллейбуса отказался помогать инвалиду-колясочнику воспользоваться откидным пандусом в машине, сообщает «КП-Новосибирск». А когда на помощь мужчине пришли пассажиры, самостоятельно откинувшие устройство, водитель объявил, что троллейбус сломался, выгнал всех из транспорта и уехал пустым.

Как пишет издание, Максиму 34 года. 13 из них он передвигается на электрическом инвалидном кресле из-за травмы позвоночника. Мужчина рассказал, что вместе с супругой ждал троллейбуса на остановке, и когда транспорт подъехал, обозначил водителю, что потребуется его помощь.

Двери открылись, но водитель не вышел и не стал откидывать пандус. Жена подошла к нему, попросила помощи. Он ей начал махать головой, мол, не выйдет. Тогда все это сделали пассажиры, — описал ситуацию Максим.

Он пояснил, что троллейбусу нужно было подъехать очень близко к тротуару, чтобы пандус не упирался в бордюр, а ложился на асфальт. Однако водитель этого не сделал. Когда инвалид доехал до нужной ему остановки, ситуация повторилась. Тогда пассажиры снова самостоятельно откинули пандус сами и помогли мужчине выехать. После этого водитель вышел в салон, заявил, что машина сломалась, высадил всех на остановке и уехал. На улице остались около 15 человек, оплативших проезд. По словам Максима, он уже не в первый раз сталкивается с подобным поведением водителей.

Мы летом проверяли с другом общественный транспорт на его доступность для инвалидов и часто встречали отказы водителей помочь. Один, например, проехал дальше остановки и когда увидел нас, то резко закрыл двери и уехал, — рассказал инвалид.

Новосибирец написал жалобу на водителя в управление общественного транспорта, мэрию города и Ространснадзор.

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