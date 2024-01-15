Водитель скорой помощи был ранен в ЛНР в результате атаки беспилотника ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель скорой помощи получил ранения в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщила в своем Telegram-канале глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко. Пащенко уточнила, что водитель находится в одном из медучреждений региона, его жизни ничего не угрожает. Машина скорой помощи же сильно повреждена и больше не может быть использована в работе.

Сегодня приблизительно около 10:00–11:30 [мск] медицинский автомобиль Лисичанской ЦГМБ был обстрелян украинским беспилотником по дороге Приволье — Новодружеск. В машине находился водитель, который получил ранения различной степени тяжести, — написала Пащенко.

Ранее в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) часть старого квартала в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) осталась без электроснабжения, написал мэр города Иван Приходько. Кроме того, пострадал дом на улице Волкова, 15. В ходе обстрела были зафиксированы разрывы двух снарядов около железной дороги по улице Волкова. О пострадавших не сообщается.