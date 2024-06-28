Водитель сбил маленького ребенка под истошные крики очевидцев Mash Iptash: водитель «Нивы» сбил восьмилетнюю девочку в Татарстане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Азнакаевском районе в Республике Татарстан водитель «Нивы» сбил восьмилетнюю девочку, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. На представленном каналом видео слышно, что в момент аварии на улице раздались громкие крики очевидцев.

Как пишет канал, девочка перебегала дорогу, когда проезжающий на высокой скорости автомобиль сбил ее. По информации Mash Iptash, шофер был трезвым. Ребенка экстренно увезли на скорой помощи сначала в местную, а затем в республиканскую клиническую больницу. Врачи диагностировали у девочки черепно-мозговую травму головы.

Ранее водитель Chery Tiggo сбил 13-летнего подростка, который пытался пересечь дорогу на велосипеде. Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке Советской и Первомайской улиц в поселке Песочный Курортного района Санкт-Петербурга.

По данным ГУ МВД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мальчик был без сопровождения взрослых. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. На кадрах, опубликованных в Сети, можно увидеть, что ребенок хотел переехать дорогу при плотном транспортном потоке.