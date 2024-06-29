Водитель сбил четверых детей на Сахалине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Водитель сбил четверых детей на Сахалине, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. Мужчина не справился с управлением и наехал на несовершеннолетних, которые шли по краю проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшие получили телесные повреждения.

По предварительным данным, 29 июня 2024 года в 21 час 40 минут 53-летний водитель, управляя транспортным средством Toyota Dyna, двигался по улице Приморской села Взморье с востока на запад. В районе дома №9 водитель не справился с управлением и совершил наезд на четверых несовершеннолетних пешеходов (2012 и 2016 г.р.), идущих по краю проезжей части. Водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался, — говорится в сообщении.

Ранее столкновение автомобилей ВАЗ и Ford произошло на улице Полбина в Москве. В пресс-службе столичной прокуратуры рассказали, что в результате аварии травмы получили мужчина и женщина 1997 года рождения, их госпитализировали. Оба пострадавших находились в автомобиле ВАЗ.

До этого МВД России по Карелии сообщило о столкновении пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля в Беломорском районе республики. В результате аварии пострадали восемь человек, их доставили в больницу.