Водитель Porsche Cayenne попытался проскочить по разведенному Троицкому мосту в Санкт-Петербурге, однако его попытка закончилась ДТП, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По словам очевидцев, все находившиеся в иномарке люди скрылись с места аварии.
Porsche в районе 02:00 проехал на красный сигнал светофора и протаранил крылья моста, которые опускались. Гребенка «зажевала» бампер автомобиля, из-за чего на асфальт вылился антифриз.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что у автомобиля с московскими номерами повреждена передняя часть и переднее колесо.
Ранее фура, перевозившая большую цистерну, зацепила мост на Тюменском тракте в Свердловской области и повредила его. На видео с места происшествия видно, что водитель, несмотря на ДТП, продолжил движение. Сотрудники правоохранительных органов установили его личность, была проведена проверка.
До этого сообщалось, что РЖД заплатят штраф в размере 120 тысяч рублей после того, как в феврале машинист тепловоза в алкогольном опьянении устроил аварию в Челябинской области. Мужчина сел за штурвал, не пройдя предрейсовый медосмотр, после чего выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовым поездом.