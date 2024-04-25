Водитель Porsche попытался проехать по разведенному мосту в Петербурге Водитель протаранил разводной мост в Петербурге в попытке проскочить на красный

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Санкт-Петербург. Разведенный Троицкий мост через Неву

Водитель Porsche Cayenne попытался проскочить по разведенному Троицкому мосту в Санкт-Петербурге, однако его попытка закончилась ДТП, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По словам очевидцев, все находившиеся в иномарке люди скрылись с места аварии.

Porsche в районе 02:00 проехал на красный сигнал светофора и протаранил крылья моста, которые опускались. Гребенка «зажевала» бампер автомобиля, из-за чего на асфальт вылился антифриз.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что у автомобиля с московскими номерами повреждена передняя часть и переднее колесо.

Ранее фура, перевозившая большую цистерну, зацепила мост на Тюменском тракте в Свердловской области и повредила его. На видео с места происшествия видно, что водитель, несмотря на ДТП, продолжил движение. Сотрудники правоохранительных органов установили его личность, была проведена проверка.

До этого сообщалось, что РЖД заплатят штраф в размере 120 тысяч рублей после того, как в феврале машинист тепловоза в алкогольном опьянении устроил аварию в Челябинской области. Мужчина сел за штурвал, не пройдя предрейсовый медосмотр, после чего выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовым поездом.