Водитель Peugeot сбил трех людей на остановке в Екатеринбурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Екатеринбурге водитель Peugeot сбил трех людей на автобусной остановке, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области во «ВКонтакте». В результате аварии два человека скончались. В Сети появилось видео с моментом наезда авто на людей.

В районе дома 79 по улице Машиностроителей водитель автомашины Peugeot 408 не справился с управлением, допустил наезд на остановочный комплекс и трех пешеходов, двое из которых скончались на месте происшествия, — говорится в сообщении ГИБДД.

Источник «Известий» уточняет, что 79-летнему водителю иномарки стало плохо за рулем, из-за чего он потерял управление и врезался в остановку. Движение на данном участке трассы частично перекрыто. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее в Барнауле водитель легкового авто врезался в автобусную остановку. По данным МВД, в результате аварии погиб 68-летний мужчина, также есть раненые.

До этого в центре Калуги пьяный водитель Toyota Corolla въехал в толпу на автобусной остановке. Изначально сообщалось, что в результате ДТП погибли два человека, включая 14-летнего ребенка. Однако губернатор Калужской области опроверг эти сообщения. По данным МВД, всего в аварии пострадали 11 человек. Очевидцы происшествия отметили, что в первые секунды после столкновения пешеходы были в шоковом состоянии. Затем они бросились помогать пострадавшим и вызывать скорую.