Водитель пассажирского автобуса заснул и врезался в грузовик на Ставрополье

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Водитель пассажирского автобуса на автодороге Астрахань — Элиста — Ставрополь в Ставропольском крае заснул во время движения и столкнулся с КамАЗом, сообщило краевое УГИБДД в официальном Telegram-канале. В результате происшествия пострадали и были госпитализированы восемь пассажиров автобуса.

2 августа около четырех часов утра на 521-м км автодороги Астрахань — Элиста — Ставрополь водитель пассажирского транспорта Hyundai не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди КамАЗа и допустил с ним столкновение, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 27-летний водитель за последние два года семь раз привлекался к ответственности за нарушения правил ПДД. Мужчина заявил, что ДТП произошло из-за его усталости и засыпания. В настоящее время на месте происшествия работают наряды ДПС. В момент аварии в салоне находились 28 пассажиров.

Ранее два человека погибли при столкновении легкового автомобиля с поездом на Ставрополье. Авария произошла 27 июля на железнодорожном переезде, проходящем через 28-й километр автодороги Солдато-Александровское — Андреевский — Георгиевск.