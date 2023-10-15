Водитель насмерть сбил пешехода и сбросил его труп в канаву на Урале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Свердловской области водитель насмерть сбил пешехода, после чего сбросил его труп в канаву и скрылся с места преступления, сообщает во «ВКонтакте» пресс-служба регионального управления ГИБДД. Мужчина был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

По данным ГИБДД, смертельное ДТП произошло в ночь на 12 октября в селе Коркинское Туринского района Свердловской области. По словам самого водителя, мужчина лежал на дороге, из-за плохой видимости он не заметил его и совершил наезд. Водитель убрал тело погибшего с дороги и поехал дальше.

Задержанный имеет 12-летний стаж вождения и ранее не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Также в ГИБДД отметили, что погибший находился на дороге в темной одежде без светоотражателей.

На данный момент по факту ДТП проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Новосибирске фура на большой скорости сбила двух человек, переходивших дорогу на регулируемом переходе. В результате ДТП один пешеход погиб на месте, второй был госпитализирован.