Водитель насмерть сбил годовалую девочку, игравшую во дворе дома В Хабаровске водитель насмерть сбил годовалую девочку, игравшую во дворе дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Хабаровске водитель насмерть сбил годовалую девочку, игравшую во дворе дома, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в прокуратуре региона. Трагедия произошла на Индустриальной улице. 25-летний автомобилист, трогаясь с места, не заметил ребенка, который в этот момент находился на придомовой территории, и наехал на него.

Годовалая девочка играла возле дома по улице Индустриальной, 9, в Хабаровске. Водитель 25 лет, трогаясь с места на Toyota Prius, не увидел ребенка на придомовой территории и наехал на него, — уточнили в ведомстве.

От полученных травм девочка погибла. В прокуратуре отметили, что мать погибшей во время случившегося находилась неподалеку.

Мотоциклист ранее насмерть сбил шестилетнюю девочку и ее отца в городе Темрюк в Краснодарском крае. 36-летний водитель врезался в четырех пешеходов, среди которых было двое детей. Пострадавшие были госпитализированы, девочка скончалась в больнице. Позже стало известно о смерти ее отца. По предварительным данным, мотоциклист ехал без прав и находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, водитель оказался неоднократно судим за кражи, повреждение имущества и оборот наркотиков.