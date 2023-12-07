Водитель на Урале проверил уровень бензина зажигалкой и поджег АЗС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Среднеуральске водитель устроил пожар на заправке, проверив уровень топлива зажигалкой, пишет Telegram-канал Ural Mash. Опубликовано видео с камер наблюдения.

Огненное недоразумение произошло на одной из городских заправок на улице Ленина 6 декабря. На кадрах видно, как водитель наклоняется над бензобаком и пытается подсветить уровень топлива зажигалкой. Бензин моментально воспламенился, пламя тут же перекинулось на бензоколонку.

В момент возгорания в автомобиле находились пассажиры, в том числе ребенок. Telegram-канал Readovka пишет, что ребенок находился ближе всех к пламени.

Водитель быстро отогнал машину и после этого помогал работникам заправки гасить огонь из огнетушителя. Совместными усилиями справиться с возгоранием удалось до прибытия пожарных. Сведений о пострадавших не поступало.

Месяц назад пожар произошел на автомобильной заправке в Московской области. Возгорание случилось 30 октября на АЗС в Химках, расположенной неподалеку от аэропорта Шереметьево. СМИ писали, что причиной могла стать разгерметизация емкости с пропаном. Загорелись пять автомобилей, пламя перекинулось на близлежащие бытовки.