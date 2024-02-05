Водитель высадил ребенка посреди заснеженной трассы и попал под следствие Сахалинский СК возбудил дело на высадившего ребенка посреди трассы водителя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя рейсового автобуса, который высадил девятилетнюю девочку на заснеженной трассе в Южно-Сахалинске, сообщает региональный СК. Водитель изменил маршрут, а ребенок не услышал предупреждения из-за шума в транспорте. В итоге девочка оказалась в километре от ближайшей остановки.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. <...> Водитель автобуса доставлен в следственный отдел по городу Южно-Сахалинску для допроса и проведения следственных действий с его участием, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета», инцидент произошел утром 5 февраля. В итоге уже изрядно замершего ребенка, оставшегося посреди оживленной трассы, забрала бабушка. Родители написали обращение в прокуратуру.

Ранее проводница поезда Томск — Адлер по ошибке высадила ночью шесть пассажиров не в том месте. Поезд совершил внеплановую остановку в лесу и отстал от расписания, но проводница не знала об этом. В результате людям пришлось идти несколько километров по морозу, прежде чем их подобрал идущий следом товарный поезд.