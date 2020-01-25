https://static.news.ru/photo/71e2310c-3f7f-11ea-9346-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Бердске Новосибирской области водитель автобуса, следовавшего в Академгородок, остановился на остановке, взял за грудки и выкинул из салона пассажирку, а следом скинул и её сумку.

Как сообщает «Ридус», водитель после этого перелез на своё место, а пассажирка зашла обратно в автобус и двери закрылись. В микроавтобусе в это время находились ещё подросток и женщина, но они были напуганы произошедшим и помочь не смогли.

Как писал NEWS.ru, жительница Воронежа выбросила из купе 10-месячную дочь. Инцидент произошёл в поезде, следующем из Симферополя в Москву. Женщину в пути сопровождал её сожитель и старшая дочь, которой исполнилось семь лет. Будучи в нетрезвом состоянии, пассажирка вынесла из купе младшую дочь и бросила её на лестницу между этажами вагона. В итоге семью сняли с поезда на станции Крымская. Малышку отправили в районную больницу, старшую временно поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.