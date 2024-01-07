Лишенный прав водитель Bentley попал в аварию под Екатеринбургом Четыре человека пострадали в аварии с Bentley в Свердловской области

Фото: t.me/gibdd_66

Авария с участием Bentley и УАЗа произошла на Кольцовском тракте в Свердловской области, сообщило региональное управление ГИБДД. По предварительной информации, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где врезался в отечественное авто. В результате происшествия пострадали четыре человека.

По предварительным данным, водитель «Бентли», двигаясь по Кольцовскому тракту со стороны г. Екатеринбург в направлении г. Арамиль, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем УАЗ, движущимся навстречу. В результате ДТП пострадали четыре человека, — говорится в сообщении.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель иномарки был лишен прав. На месте происшествия было временно организовано реверсивное движение. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее сообщалось об аварии в Новосибирской области. Иномарка врезалась в другой автомобиль, выехав на встречную полосу. В результате происшествия погибли четыре человека. Ребенок, попавший в аварию, выжил, его в критическом состоянии доставили в больницу.