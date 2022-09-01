Водитель мусоровоза в Истре насмерть сбил пятилетнюю девочку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель мусоровоза сбил насмерть пятилетнюю девочку в Истре, сообщили NEWS.ru в подмосковном главке МВД. ЧП произошло в 08:45 утра мск на улице Ленина. Водитель мусоровоза при выезде с прилегающей территории наехал на двух девочек — 2017 и 2019 годов рождения. Одна из них скончалась на месте, другую госпитализировали с телесными повреждениями. На месте произошедшего работают экстренные службы.

Сегодня в 08:45 утра у одного из домов по улице Ленина в г. Истре водитель грузового автомобиля МАЗ при выезде с второстепенной дороги на главную совершил наезд на двух несовершеннолетних детей, которые переходили проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП девочка 2019 года рождения погибла на месте, второй ребенок с телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение, — заявили в МВД.

Прокуратура Московской области начала проверку по факту смертельного ДТП. Следственный комитет возбудил уголовное дело, оно находится на контроле городской прокуратуры.

По информации РЕН ТВ, ДТП произошло в тот момент, когда женщина шла с детьми на линейку. После случившегося женщина набросилась на водителя грузовика, который находился, предположительно, в шоковом состоянии. Затем она посмотрела под колеса машины и упала в обморок.

Ранее на востоке Москвы «Газель» насмерть сбила трехлетнего мальчика. Бабушка и дедушка сопровождали ребенка, катавшегося на трехколесном велосипеде, однако малыш неожиданно выехал на проезжую часть, где и произошла трагедия.