Водитель мусоровоза не заметил мальчика и задавил его Девятилетний мальчик из Белогорска погиб под колесами мусоровоза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белогорске Амурской области под колесами мусоровоза погиб девятилетний мальчик, катавшийся на велосипеде, передает пресс-служба Госавтоинспекции по региону. По предварительным данным, водитель грузовика не заметил ребенка, двигаясь задним ходом.

Водитель автомобиля КАМАЗ (мусоровоз), двигаясь задним ходом по прилегающей к жилым домам территории, допустил наезд на мальчика-велосипедиста 2015 года рождения, — указано в сообщении.

Уточняется, что происшествие произошло в 17:10, пострадавший ребенок скончался на месте ДТП до прибытия бригады скорой помощи. В обстоятельствах инцидента разбираются следователи, назначен ряд проверок.

Ранее в московской прокуратуре сообщили о смертельном ДТП, который спровоцировал мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти. Мужчина выехал на перекресток, несмотря на запрещающий сигнал светофора, и столкнулся с «Фольксвагеном». Водитель авто скончался на месте.

До этого пьяный житель Санкт-Петербурга на электросамокате сбил девятилетнюю девочку на самокате, у нее выявили сотрясение мозга. Сообщается, что ребенок упал и ударился головой, находящийся неподалеку отец не успел ее поймать.

Еще одна смертельная авария произошла на севере Петербурга, участие в ней приняли мотоцикл Kawasaki и автомобиль Omoda. По данным РЕН ТВ, удар был такой силы, что половину мотоцикла просто разнесло в пух и прах.