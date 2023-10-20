Водитель Mercedes вдовы сенатора Тюльпанова решил дорожный спор ножом Mash: в Петербурге водитель Mercedes проколол шины другому участнику движения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что водитель черного Mercedes S-класса, который зарегистрирован на вдову экс-сенатора Вадима Тюльпанова, стал участником дорожного конфликта в Санкт-Петербурге. По данным канала, мужчина на проезжей части вышел из авто и проколол шины другой машине, за рулем которой была девушка.

Инцидент произошел на пересечении Крестовского проспекта и улицы Рюхина. Пострадавшая рассказала, что хотела объехать пробку по встречной полосе, но маневр пресек Mercedes. Девушка включила сигнал аварийной остановки. Водитель иномарки в это время вышел из своей машины с ножом и проткнул шины ее автомобиля. После этого мужчина предложил автоледи проезжать.

По информации канала, водитель Mercedes управляет иномаркой не первый день, а сама машина принадлежит Наталье Тюльпановой. Мужчина рассказал каналу, что его задержали, он находится в отделении полиции. Предполагаемая владелица Mercedes отреклась от авто и не стала комментировать ситуацию.

Ранее водитель легкового автомобиля затеял драку в Екатеринбурге. Шофер припарковался в неположенном месте возле торгового центра «Гринвич» и не реагировал на замечания охранника. После этого водитель наехал секьюрити на ногу, а затем и вовсе ударил охранника. Тот в долгу не остался и ответил обидчику. По итогу мужчин разняли, никто из сторон конфликта не стал подавать заявлений в полицию.