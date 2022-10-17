Водитель маршрутки попытался выгнать пассажирку из-за оплаты мелочью В Новосибирске водитель маршрутки попытался выгнать пассажирку из-за оплаты мелочью

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

В Новосибирске водитель маршрутного такси попытался выгнать пассажирку из-за оплаты тремя монетами номиналом по 10 рублей и десятью по 50 копеек. О происшествии рассказала подписчица группы «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», пострадавшая от действий водителя, сообщает «Сиб.фм».

Девушке хватало денег, чтобы оплатить проезд в маршрутке № 19, однако монеты были мелкие — это возмутило водителя, поэтому он отказался ехать дальше, начал выгонять пассажирку из транспорта и с яростью выкинул мелкие деньги.

Утром около 8:00 села в транспорт на остановке «Автовокзал». Подала водителю 35 рублей (3 монеты по 10 рублей и 10 монет по 50 копеек). После чего водитель стал возмущаться из-за того, что я подала ему слишком маленькие монеты, и начал выгонять меня из маршрутки. Остановился и отказывался ехать дальше, — написала девушка в соцсети.

По словам горожанки, стресса ситуации добавляло еще и то, что в микроавтобусе не было людей, кроме нее самой и водителя.

В январе 2022 года водитель маршрутки № 23 в подмосковном посёлке Октябрьский выгнал пенсионерку из салона на мороз. Причиной конфликта стал отказ водителя везти женщину, поскольку для пассажиров, имеющих право на льготный проезд, ходит отдельный транспорт, а женщина «мешает ему работать».