Водитель маршрутки на Урале напал на беременную пассажирку и лишился машины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинске водитель маршрутки набросился на беременную пассажирку, подумав, что она не оплатила проезд, сообщил Telegram-канал «Недураки и дороги в Челябинске». По словам очевидцев, когда женщина решила выйти, шофер погнался за ней и бросил ей в лицо снежок, пострадавшей вызвали скорую. Водителя задержала полиция, его автомобиль эвакуировали.

Он начал орать, что-то на своем языке. Вначале замахнулся на нее, а потом взял ледяной булыжник и кинул ей прямо в лицо. Быстренько запрыгнул в маршрутку и уехал, — рассказал очевидец.

Как пишет 74.RU, на остановке вместе с женщиной в маршрутку зашел молодой человек, но водителю передали деньги только за одного пассажира. Маршрутчик не понял, что женщина заплатила за себя, набросился на нее и кинул снежок. Муж пострадавшей написал заявление в полицию.

Водителя вскоре нашли и доставили в ОВД, сообщила пресс-служба регионального МВД. На мужчину составили протокол за управление машиной с неисправными тормозами, автомобиль эвакуировали на спецстоянку. Полицейские планируют провести проверку компании-перевозчика.

Ранее в Нижнем Тагиле водителя маршрутки заподозрили в избиении девочки-подростка. Следователи начали проверку после появления видео конфликта в Сети.