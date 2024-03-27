Водитель легковушки насмерть сбил пешехода и попал на видео В Челябинске водитель легковушки сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинске водитель легковушки насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале. Уточняется, что погибший пересекал проезжую часть на красный свет.

На представленных с места событий кадрах видно, как автомобиль на большой скорости сбивает мужчину. От удара он на какое-то время оказывается в воздухе. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм. При этом известно, что водитель бросил машину спустя несколько километров и скрылся, сейчас его разыскивает ГИБДД.

Ранее на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве произошла авария с участием нескольких автомобилей. ДТП случилось в районе Савеловской эстакады, движение значительно затруднено, водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

Кроме того, в ДТП на трассе Уфа — Белорецк погиб военный комиссар Кармаскалинского и Архангельского районов Башкирии подполковник Ринат Гималов. По данным СМИ, возле деревни Ильтеряково в его машину влетел Renault. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

Также на 656-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» под Ачинском произошло смертельное ДТП. В пресс-службе МВД по Красноярскому краю уточнили, что водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с фурой. От полученных травм мужчина в легковом автомобиле скончался на месте происшествия.