Водитель катафалка устроил дрифт на парковке

https://static.news.ru/photo/c309aa88-6fad-11eb-b412-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин с видео vk.com

В Новосибирске был замечен дрифтующий катафалк. Водитель заявил, что в свободное время может делать что хочет.

Дрифтующий микроавтобус «Газель» с надписью «Прощальный кортеж», оформленный соответствующим образом, заметили в Новосибирске на парковке гипермаркета, сообщает ГТРК «Новосибирск».

Вместе с другими легковушками водитель выписывал фигуры на скользкой дороге, филигранно проходя повороты. Свидетелям удалось заснять на видео трюки автомобилиста. Автор также добавил в ролик соответствующие музыкальное сопровождение.

Видеозапись вызвала бурное обсуждение пользователей Сети. Некоторые пользователи шутили, что таково было последнее желание клиента. «Помирать, так с музыкой!», «Наверное, похоронили дрифтера», писали люди. Сам водитель — Виталий Кислица — написал, что свободное время он проводит так, как пожелает.

Как писал NEWS.ru, в Красноярске оштрафовали необычного дрифтера. В качестве автомобиля для своего увлечения он использовал инкассаторский фургон.

Машина при этом ездила по городским улицам, совершая опасные манёвры. Внимание правоохранительных органов молодые люди привлекли к себе самостоятельно, разместив ролики с заездами в социальных сетях. Экстремальные видео заметили и сотрудники ГИБДД. Они оштрафовали водителя на 1000 рублей.