Водитель из Новосибирска силой затащил в авто девушку и скрылся

Фото: НАК

Водитель из Новосибирска силой затащил девушку в свой автомобиль, а затем скрылся в неизвестном направлении, пишет портал NGS. Видеозапись случившегося с камеры наружного наблюдения распространилась в социальных сетях. Полиция начала проверку.

Отмечается, что инцидент произошел около дома 16/4 на улице Петухова вечером 20 февраля. На кадрах мужчина силой затаскивает женщину на заднее сидение своей черной Honda Accord, после чего уезжает.

Жители дома, около которого произошло предполагаемое похищение, поделились, что не знакомы с людьми на видео. При этом они выразили опасения насчет безопасности женщины.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения жительницы Красноярского края двумя мужчинами, представившимися сотрудниками правоохранительных органов. Подозреваемые задержаны.

По версии следствия, в конце января двое злоумышленников силой усадили в своей автомобиль 46-летнюю жительницу Сосновоборска. После этого они вывезли пострадавшую за пределы города и потребовали назвать пароль от банковского приложения, после чего перевели себе 47 тысяч рублей на счета. Позже они отпустили пострадавшую.