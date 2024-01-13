Водитель из Белгородской области едва не потерял зрение при атаке ВСУ Гладков: житель села Мокрая Орловка пострадал при атаке ВСУ

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Мокрая Орловка в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки осколочные ранения лица получил местный житель.

Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате удара есть один пострадавший мирный житель — водитель автомобиля. У мужчины осколочные ранения лица, без поражения глаз. Он госпитализирован в центральную районную больницу, — уточнил Гладков.

Губернатор подчеркнул, что пострадавший получает всю необходимую медицинскую помощь. Также из-за обстрела ВСУ повреждения получили три автомобиля.

Ранее Гладков рассказал, что власти Белгорода рассматривают возможность защиты остановок общественного транспорта от атак ВСУ с помощью конструкций, изготавливающихся для Министерства обороны России. По его словам, городская администрация уже приняла некоторые меры для защиты людей, ожидающих автобуса на остановке.

Глава региона объяснил, что модульные защитные конструкции планируется устанавливать лишь в определенных районах города. Предполагается, что в случае принятия данного предложения они появятся в местах скопления жителей, в которых невозможно обложить остановки мешками с песком или бетонными блоками.