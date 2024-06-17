Водитель иномарки врезался в полицейских и сбежал Житель Владивостока за рулем Toyota врезался в машину полиции и скрылся

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Водитель автомобиля Toyota Cresta столкнулся с патрульной машиной полиции УАЗ «Патриот» на Луговой улице во Владивостоке, после чего сбежал с места аварии и скрылся, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. В результате ДТП травмы получили два человека. Шоферу грозит арест до 15 суток или лишение прав на срок до 1,5 лет.

В результате ДТП пострадали пассажир патрульного автомобиля УАЗ «Патриот», а также пассажир автомашины Toyota Cresta. Транспортные средства получили механически повреждения. Водитель Toyota Cresta скрылся с места происшествия, — заявили в ведомстве.

Сейчас водителя иномарки разыскивает городская Госавтоинспекция. На месте столкновения работают сотрудники ГАИ, врачи скорой помощи, а также сотрудники МЧС.

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