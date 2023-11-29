Водитель иномарки влетел в снегоуборочную машину и погиб в Петербурге

В Санкт-Петербурге на кольцевой автомобильной дороге произошла смертельная авария с участием снегоуборочной машины, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России. В результате ДТП погиб 40-летний водитель легкового автомобиля.

По информации ведомства, авария случилась минувшей ночью на 27-м километре КАД. Находящийся за рулем Skoda Octavia мужчина двигался в сторону Новоприозерского шоссе и неправильно выбрал дистанцию, в результате чего врезался в спецтехнику. Водитель легковушки скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Ранее в результате ДТП в Крыму погиб руководитель дознания Новокаховского отдела МВД. Причиной аварии стало то, что сидевший за рулем глава этого же ведомства отвлекся на бардачок и выехал на встречную полосу. В автомобиле Renault, с которым они столкнулись, пострадавших нет.

Смертельная авария с тремя жертвами ранее произошла на трассе в Кировской области. На 629-м километре федеральной автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли женщина и двое несовершеннолетних детей, находящиеся в легковушке.