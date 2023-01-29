Водитель иномарки устроил стрельбу по микроавтобусу во Владивостоке

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Во Владивостоке водитель BMW устроил стрельбу по микроавтобусу. Об этом сообщили в УМВД по региону. О происшествии на улице Жигура в правоохранительные органы заявила местная жительница. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

При просмотре видеозаписи, снятой очевидцем происшествия, установлено, что во время движения водитель автомобиля BMW Х6 выстрелил из охолощенного пистолета в сторону движущегося впереди микроавтобуса. Сотрудниками Росгвардии задержан и доставлен в отдел полиции 32-летний житель Владивостока, — говорится в сообщении полиции.

Там также уточнили, что оружие у подозреваемого было изъято, его направили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Максимальное наказание по нему — 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 24 января по меньшей мере семь человек погибли в результате двух инцидентов со стрельбой в американском городе Халф-Мун-Бэй, штат Калифорния. Полиция задержала подозреваемого. По данным СМИ, жертвами массового убийства стали китайские работники местной фермы. Полиция задержала 67-летнего подозреваемого — также азиатского происхождения.

Двумя днями ранее в калифорнийском городе Монтерей-Парк местный житель открыл стрельбу на праздновании китайского Нового года. В результате погибли 11 человек. Подозреваемый покончил с собой.