Водитель иномарки слетел с трассы «Таврида» и угодил в кювет Четыре человека пострадали при опрокидывании иномарки с трассы «Таврида» в Крыму

В Симферопольском районе на трассе «Таврида» произошло опрокидывание автомобиля, в результате которого пострадали четыре человека, включая двух несовершеннолетних пассажиров, сообщает пресс-служба МВД Республики Крым. Инцидент случился в воскресенье утром в 8:30.

По информации полиции, водитель Chevrolet Lacetti не справился с управлением при выезде с второстепенной дороги на трассу «Таврида» возле села Белоглинка и съехал с дороги, после чего автомобиль опрокинулся в кювет. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

Ранее стало известно, что очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 490 автомобилей. Кроме того, со стороны Керчи в очереди стоят около 79 транспортных средств. Согласно данным на 10:00 мск, в очередях с обеих сторон переправы через Керченский пролив насчитывалось не менее 698 автомобилей. Больше всего транспортных средств скопилось со стороны Краснодарского края.

Смертельная авария произошла на трассе Владимир — Нижний Новгород на дорожном участке, где проходят ремонтные работы по укладке нового асфальта. Водитель грузовика не справился с управлением и наехал на группу дорожников, один из рабочих скончался на месте происшествия.