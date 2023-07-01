Водитель иномарки погиб, врезавшись в грузовик в Подмосковье В Подмосковье водитель автомобиля Toyota погиб после столкновения с КамАЗом

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Московской области водитель автомобиля Toyota погиб в результате столкновения с грузовиком КамАЗ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

В районе 68-го км на трассе М-5 «Урал» произошло попутное столкновение автомобиля Toyota и грузовика КамАЗ, — говорится в сообщении.

Там также уточняется, что в результате столкновения водитель иномарки погиб на месте.

Движение в районе аварии затруднено. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что авария с участием туристического автобуса в Карелии произошла 1 июля около 14:00. По версии полиции, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на обочину, после чего транспортное средство перевернулось. В этот момент в салоне находился 41 человек.

Также стало известно о том, что три человека погибли и пять пострадали при столкновении трех автомобилей в Красноармейском районе Саратовской области. По данным ГАИ, столкнулись ВАЗ-2110, грузовая «Газель» и «Ленд Крузер». На месте скончались водитель и два пассажира «десятки».