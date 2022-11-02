Водитель иномарки насмерть сбил двух подростков в Башкирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель иномарки Kia Rio насмерть сбил двух подростков 14 и 16 лет в Башкирии, сообщили в местной прокуратуре. Еще один несовершеннолетний участник ДТП успел отскочить от проезжающей машины. В момент аварии подростки катались на велосипедах. Сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы устанавливают обстоятельства произошедшего. По информации ведомства, авария произошла в районе 19:00 (17:00 по мск).

Водитель автомобиля марки Kia Rio допустил наезд на двух несовершеннолетних велосипедистов. В результате происшествия подростки в возрасте 14 и 16 лет скончались от полученных травм, — сообщает прокуратура региона.

Для координации работы правоохранительных органов на место ДТП прибыл прокурор Уфимского района Рустам Шайбаков.

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