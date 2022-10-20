Водитель и сотрудник ГИБДД подрались из-за тонированной машины В Кабардино-Балкарии водитель и сотрудник ГИБДД подрались из-за тонированной машины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кабардино-Балкарии водитель тюнингованной машины избил инспектора ГИБД, после того как автоинспектор остановил его из-за тонировки на передних стеклах. Инцидент произошел на трассе в селе Батех, сообщает «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В результате конфликта сотруднику Госавтоинспекции удалось арестовать нападавшего, однако сам он при этом получил сотрясение мозга и гематому над глазом. По факту инцидента проводится проверка.

Как сообщил источник, два автоинспектора остановили полностью затонированную «Ладу Калину», которой управлял ранее судимый за кражу денег с банковских карт мужчина и его приятель. Они были возмущены действиями сотрудников ГИБДД и выражали свое недовольство в крайне грубой форме, и в итоге конфликт перерос в драку. Мужчина начал избивать инспектора, тому пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух, после чего смог надеть на него наручники. После того как на место происшествия приехали представители руководства районного управления автоинспекции, арестованный заявил, что ему сломали ребра.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр ранее рассказал, что сотрудники ГИБДД обращают больше внимания на обладателей «красивого» госномера. ​​По этому признаку инспекторы оценивают платежеспособность водителя, пояснил эксперт. Также больше внимания к себе привлекают машины, которые чаще всего угоняют, среди таких очень много дешевых авто, таких как ВАЗ и отечественная Lada. Эксперт уточнил, что сотрудники ГИБДД редко останавливают машины с чистым кузовом, тонировкой по ГОСТу и без явных изменений в конструкции, которые можно увидеть невооруженным глазом.