Водитель грузовика спровоцировал аварию с участием леговушек и бензовоза Два человека пострадали в массовой аварии на трассе в Горячем Ключе

Фото: t.me/mvd_23

Массовая авария с участием семи легковых автомобилей, грузовика и бензовоза произошла на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. По данным ведомства, водитель большегруза слишком сильно приблизился к впереди идущему «Хендаю», в результате чего машины столкнулись.

После удара иномарка продолжила движение по инерции, задев еще четыре попутных автомобиля. Грузовик, в свою очередь, столкнулся с двумя машинами, врезавшимися в бензовоз. В результате аварии пострадали два человека. Информация о погибших не поступала.

На месте ДТП работают сотрудники региональной Госавтоинспекции. Из-за аварии образовалась пробка, длина которой достигает 10 км.

Ранее в Санкт-Петербурге столкнулись сразу пять автомобилей. Легковушки разбросало по набережной Лейтенанта Шмидта. Как рассказали очевидцы ДТП, на дорогу вылетели два детских кресла, о пострадавших не сообщалось.

Кроме того, массовая авария с жертвами произошла в Пермском крае. При столкновении грузовика, двух легковушек и мотоцикла погибли пять человек. Среди них двое являются детьми. Еще два человека были госпитализированы.