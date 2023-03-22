Водитель грузовика снес часть военного мемориала и попал на видео Водитель грузовика снес часть военного мемориала под Екатеринбургом

Фото: Администрация поселка Кедровка

Водитель грузовика въехал в стену мемориального комплекса, посвященного Великой Отечественной войне, и снес его часть в поселке Кедровка Свердловской области. Кадры инцидента опубликовала администрация населенного пункта во «Вконтакте». ЧП случилось 21 марта около 08:00–08:30. Мужчина уехал с места аварии. Полиция начала его поиски.

17 марта микроавтобус въехал в автобусную остановку в Красном Селе Ленинградской области на улице Первого Мая. Пострадали пять человек — две женщины и три ребенка. Водитель с места происшествия скрываться не стал и был задержан. Очевидцы, в свою очередь, стали помогать пострадавшим: по словам одной из местных женщин, аварии на этом перекрёстке случаются нередко.

До этого пять человек погибли, еще шестеро пострадали в массовом ДТП в подмосковной Кашире. На 132-м километре трассы Р-22 столкнулись три легковых автомобиля. В региональном главке МВД пояснили, что авария произошла из-за выехавшего на встречку автомобиля.