Водитель фуры пострадал при атаке дрона-камикадзе под Белгородом

Фото: МО Украины

Украинская армия атаковала село Богун-Городок Борисовского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ нанесли удар по спецтранспорту сельхозпредприятия с помощью дрона-камикадзе. В результате инцидента водитель автомобиля был ранен.

Он был доставлен в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями головы, туловища и рук, — сказал губернатор.

Гладков уточнил, что мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь. По словам Гладкова, транспортное средство было полностью уничтожено.

Ранее в 16:15 по московскому времени была предотвращена попытка ВСУ совершить террористическую атаку на Белгородскую область. По данным Минобороны, системы противовоздушной обороны успешно сбили беспилотник самолетного типа.

Также в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили семь украинских беспилотников над несколькими регионами России. В частности, над территорией Тверской области поражены четыре БПЛА. Также два дрона подбили в Московской области и один — в Белгородской.