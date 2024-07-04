Водитель фургона поплатился за сигнал двоим велосипедистам В Петербурге двое велосипедистов напали на водителя фургона

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Двое велосипедистов на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге напали на водителя фургона, информирует Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным источника, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. На представленном видео видно, как водитель сигналит велосипедистам, прежде чем начался конфликт.

Че рассигналился здесь, а? — приводит канал слова напавших.

Конфликт начался с того, что водитель попытался предупредить велосипедистов о выезде из арки в одном из дворов. Однако им это не понравилось. Началась словесная перепалка. Велосипедисты в резкой форме возмущались поведением водителя, который объяснил, почему сигналил на выезде. Аргументы мужчины не убедили хулиганов.

Вскоре началась погоня, в ходе которой велосипедисты разбили лобовое и боковое стекла с помощью цепи. Сам водитель был вынужден обратиться в больницу с химическим ожогом роговицы первой степени. Выясняется сумма ущерба. Велосипедистов с баллоном разыскивают.

Ранее велосипедист в Сочи устроил словесную перепалку с таксистом. В ходе конфликта он ударил ножом оппонента, а также ранил прохожего, который заступился за пострадавшего. Злоумышленник оказался 31-летним мужчиной. Правоохранители задержали велосипедиста.