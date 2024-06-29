Водитель электровелосипеда разбился насмерть после наезда на ограду В Твери водитель электровелосипеда не справился с управлением и погиб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель электровелосипеда не справился с управлением транспортным средством и врезался в пешеходное ограждение на Петербургском шоссе в Твери, сообщили в Госавтоинспекции по Тверской области. От полученных травм 36-летний мужчина скончался на месте происшествия.

36-летний мужчина-водитель электровелосипеда не справился с управлением, совершил наезд на пешеходное ограждением, в результате чего получил травму, не совместимую с жизнью. В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия, — говорится в сообщении.

По факту смертельной аварии проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге курьер на электровелосипеде не справился с управлением и сбил 52-летнюю женщину. После этого мужчина скрылся с места происшествия. У пострадавшей диагностировали серьезные травмы. Курьера задержали, суд отправил его под стражу.

Также ранее в Петербурге доставщик еды сбил на самокате 68-летнюю женщину. Уточнялось, что пенсионерка сделала мужчине замечание, в ответ тот ударил ее кулаком по лицу. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб левой височной области.