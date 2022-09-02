Водитель электропогрузчика сбил ребенка в строительном супермаркете В Петербурге водитель электропогрузчика сбил 4-летнего мальчика в строительном супермаркете

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Вечером 31 августа водитель электропогрузчика сбил 4-летнего мальчика в строительном супермаркете на улице Руставели в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление прокураторы. Отмечается, что ребенку после наезда потребовалась госпитализация.

На кадрах видно, как водитель погрузчика едет по складу и сбивает внезапно выбежавшего ему навстречу мальчика, не успев затормозить.

Прокуратора приступила к проверке обстоятельств инцидента. Официальной информации о том, какие именно травмы получил ребенок в результате происшествия, не поступало.

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