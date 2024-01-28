Водитель бросил в машине труп с детьми и скрылся после аварии в Свободном Водитель бросил автомобиль с трупом после аварии в Свободном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смертельное ДТП произошло в городе Свободный в Амурской области, сообщила пресс-служба ГИБДД по региону. Водитель автомобиля Honda Fit потерял управление, из-за чего машина перевернулась и вылетела с проезжей части. Женщина-пассажир погибла на месте, двое детей получили травмы. Водитель оставил их в автомобиле и скрылся.

Женщина-пассажир 1988 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия, два несовершеннолетних пассажира 2010 и 2007 годов рождения были травмированы. Водитель с места происшествия скрылся. В настоящее время полицейские устанавливают его местонахождение, — уточнили в госавтоинспекции.

30 декабря в Вологодской области в результате ДТП погибли двое юных хоккеистов молодежной команды «Чайка». Авария унесла жизнь ребят 2010 и 2011 года рождения. В региональной Федерации хоккея, клубах «Чайка» и «Череповец» выразили родным и близким погибших соболезнования. Предположительно, транспортное средство, на котором они передвигались, занесло из-за колеи.

После этого в Ставрополье два человека погибли в результате столкновения трех автомобилей, еще трое получили серьезные травмы. Из них мальчики 10 и 12 лет с тяжелейшими травмами были доставлены в реанимацию.