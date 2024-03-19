Водитель автобуса в Люберцах вернул владелице рюкзак с 500 тысячами рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель автобуса в Люберцах обнаружил в салоне рюкзак с 500 тысячами рублей, сообщил Telegram-канала «Москва с огоньком». Мужчина вернул находку хозяйке.

После окончания рейса автобуса МАП № 1 в Люберцах водитель произвел осмотр транспортного средства и обнаружил расстегнутый рюкзак с 500 тысячами рублей, который находился за его водительским сиденьем. Водитель запомнил, что рядом с ним сидела женщина. Он связался с диспетчерской службой и сообщил о произошедшем. В итоге рюкзак вернули его владелице на остановке у аэропорта Жуковский.

Ранее в Москве водитель Mercedes подобрал конверт с деньгами, который обронил прохожий. В конверте находилось 780 тысяч рублей. Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали 41-летнего мужчину за кражу.

До этого житель Москвы поместил в банкомат 995 тысяч рублей и ушел, не дождавшись уведомления о том, что операция прошла успешно. Но аппарат деньги не принял и их украл случайный человек. Правоохранители быстро отследили «счастливчика», который пришел к банкомату после потерпевшего, и вернули средства.