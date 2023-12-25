Водитель матом выгнал школьника из автобуса без объяснения причин Водитель в Дзержинске обматерил школьника без причин и выставил его из автобуса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель автобуса № 15 обматерил школьника и выгнал его из салона без объяснения причин в Дзержинске в Нижегородской области, сообщает Telegram-канал Ni Mash. Мальчик не доехал восемь остановок до своего дома.

По информации источника, 15-летний школьник поехал от «Аптеки-оптики» до Ленинградской улицы. Мальчик сел в автобус, который следует через поселок Желнино. На площади Желнинской водитель внезапно выключил свет в салоне. Других пассажиров, кроме школьника, в автобусе уже не было. По словам парня, в случае отказа выйти водитель пообещал его избить. Подросток послушался и вышел на этой остановке. Позднее он написал жалобу в МУП «Экспресс» и Минтранс области. В учреждениях начали проверку по факту произошедшего.

В ноябре водитель такси в Магнитогорске высадил несовершеннолетнего мальчика из машины на мороз, поскольку ребенок не отряхнул ноги от снега, когда сел в автомобиль. Мать ребенка сообщила, что за несостоявшуюся поездку списались деньги.

До этого кондуктор высадила из автобуса в метель саратовскую школьницу, заставив ее трижды оплатить проезд. Девочка прикладывала банковскую карту к терминалу, но оплата не проходила, потом выяснилось, что деньги списались три раза. По словам матери школьницы, кондуктор поступила противозаконно, высадив ребенка из общественного транспорта.