Водитель автобуса чуть не уехал с остановки с зажатым в дверях ребенком В Сургуте шестилетнему ребенку зажало голову и руки дверями автобуса

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В Сургуте водитель пассажирского автобуса зажал дверями голову и руки шестилетнего мальчика, сообщает паблик «К-Информ» в социальной сети «ВКонтакте». По словам матери пострадавшего ребенка, двери транспортного средства резко закрылись, когда пассажиры еще заходили в салон, и автобус чуть не тронулся с места.

В этот момент мой ребенок шести лет как раз начал заходить в автобус, и ему зажало руки и голову, ноги еще стояли на земле. Я стала кричать и еле выдернула голову ребенка из дверей автобуса, — заявила жительница Сургута.

Как добавила женщина, инцидент произошел на 45-м маршруте рядом с остановкой УГТ. В пресс-службе мэрии сообщили URA.RU, что перевозчик уже начал проведение служебного расследования.

Ранее в Саратове кондуктор силой высадила из автобуса в метель школьницу, заставив трижды оплатить проезд. Девочка прикладывала банковскую карту к терминалу, однако оплата не проходила. Позднее выяснилось, что деньги списались со счета три раза. Как заявила мать школьницы, действия кондуктора носят противозаконный характер, потому что принудительно высаживать из транспорта детей до 16 лет не имеют права. В случае нарушения закона предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.