Водитель автобуса бросил работников горящего склада Wildberries «Известия»: водитель бросил работников горящего склада Wildberries в Шушарах

Фото: МЧС РФ

Водитель, работающий на автобусе развозки, не пустил в полупустой транспорт сотрудников горящего склада Wildberries в Шушарах, сообщают «Известия». По данным издания, шофер оставил на морозе людей, которые хотели покинуть место происшествия, и уехал.

По информации Telegram-канала SHOT, пожару на складе Wildberries присвоен повышенный уровень сложности. По его сведениям, огонь охватил около 1000 квадратных метров. Позднее появилась информация, что возгорание распространилось на 50 тысяч квадратных метров.

К месту происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. К тушению огня привлечены 83 человека личного состава и 20 единиц специальной техники. Информация о пострадавших не поступала.

Telegram-канал Baza сообщил, что пожар начался на седьмом этаже склада с одеждой. Как пишет канал, впервые сигнализация сработала около 04:20. В 07:30 работники склада начали спасаться из здания, у аварийного выхода была сильная толкучка. Также первые минуты пожара попали на видео. На опубликованных кадрах видно, как люди в форме маркетплейса бегут по пожарной лестнице.

Пресс-служба Wildberries сообщила, что ретейлер намерен компенсировать продавцам стоимость товаров, сгоревших в пожаре. Все покупатели получат деньги за оплаченные товары, а позиции, находившиеся на складе, будут скрыты с витрины маркетплейса.