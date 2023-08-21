Водитель Audi врезался в полицейский автомобиль в Московской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобиль Audi A6 врезался в полицейский автомобиль в Богородском районе Московской области, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, водитель иномарки скрылся с места происшествия. В момент аварии в полицейской машине находились трое сотрудников правоохранительных органов, все они получили травмы.

Всего в результате ДТП пострадали пять человек, трое из них — полицейские. Отмечается, что один из сотрудников доставлен в больницу в тяжелом состоянии, еще двое получили ранения средней тяжести. После аварии были задержаны два человека, сейчас они находятся в больнице. Водитель Audi A6 не попытался оказать помощь пострадавшим и сбежал, в настоящее время его ищут.

Как сообщалось ранее, в Башкирии четверо человек погибли в результате столкновения автомобилей Lada Granta и «Газель». Еще один человек получил тяжелые ранения и был госпитализирован. По данным регионального управления МЧС России, авария произошла на трассе Р-240 в районе деревни Николаевка. Виновника аварии предстоит установить следствию.

В ДТП в Волгоградской области ранее погибли трое детей и один взрослый. Автомобиль Hyundai выехал на встречную полосу и врезался в грузовики MAN и Volvo, в результате чего водитель и пассажиры легковой машины погибли на месте.