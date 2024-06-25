Водитель арендованной иномарки устроил массовое ДТП в Петербурге и сбежал Массовое ДТП со сбежавшим виновником парализовало движение в центре Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петербуржец на арендованной машине смял легковушки на Ушаковской набережной в Санкт-Петербурге, а после сбежал с места ДТП, оставив своего пострадавшего пассажира. Всего повреждения получили пять автомобилей, один из которых — такси. Также рядом лежит велосипед, сообщает 78.ru

На месте работают экстренные службы. Официальных данных о количестве пострадавших пока нет. Массовое ДТП парализовало движение по Ушаковской набережной. Также движение затруднено на близлежащих улицах.

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